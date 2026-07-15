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Премьерство Стармера признали провальным: Bloomberg

Премьерство Стармера признали провальным: Bloomberg

Пребывание Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании закончилось провалом. Такое мнение выразил профессор политологии Лондонского университета королевы Марии Тим Бейл, его слова передает Bloomberg.

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