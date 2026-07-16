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Пронедра

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Нет бензина на АЗС, как быстро найти работающую заправку рядом

Нет бензина на АЗС, как быстро найти работающую заправку рядом

Надпись «нет бензина» на одной АЗС ещё не означает, что топливо закончилось во всём районе. Водители могут заранее проверить наличие нужной марки, очереди и действующие ограничения через онлайн-карты, приложения и сервисы с пользовательскими отметками.

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