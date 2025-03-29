Американский президент предлагает Турции сделку. Анкара просчитывает «бакшиш» Дмитрий Родионов На фото: истребитель F-35 (Фото: ZumaTACC) Материал комментируют: Владимир Блинов Михаил Нейжмаков Президент США Дональд Трамп рассматривает возможное снятие американских санкций с Турции и одобрение продажи стране истребителей F-16, утверждает Fox News.
Эрдоган разменяет С-400 на F-35: Трампу очень хочется изучить начинку русских ЗРК
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
Американцы в своем репертуаре, сами не могут изобрести, значит - своруют и выдадут за своё, причём, если подобное сделает другая страна и что-то сворует у США, тут же поднимется крик о незаконности и международном праве. А вот, Эрдогану стоит хорошо призадуматься - на чью сторону встать? Россия в вопросах вооружения настолько обогнала весь свет, что С-400 окажется скоро в прошлом, т.ч. США остаётся только ползти черепашьим шагом вслед за Россией.
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