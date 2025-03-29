Эрдоган разменяет С-400 на F-35: Трампу очень хочется изучить начинку русских ЗРК

Svetlana Kuzmina

Американцы в своем репертуаре, сами не могут изобрести, значит - своруют и выдадут за своё, причём, если подобное сделает другая страна и что-то сворует у США, тут же поднимется крик о незаконности и международном праве. А вот, Эрдогану стоит хорошо призадуматься - на чью сторону встать? Россия в вопросах вооружения настолько обогнала весь свет, что С-400 окажется скоро в прошлом, т.ч. США остаётся только ползти черепашьим шагом вслед за Россией.