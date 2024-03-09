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Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

Сенатор Джабаров предложил отодвинуть границу Украины после массовой атаки БПЛА

Смещение границы Украины поможет избежать новых ударов дронами по России. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью Lenta.

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