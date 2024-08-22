В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать школьную форму и ранец

В рубашках должно быть не больше 30-35 процентов синтетики Узнать о стандартах качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей можно по телефону горячей линии, которая во всей стране была организована Роспотребнадзором.
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