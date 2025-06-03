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"Все воруют": мигрантка ударила мальчика за своего сына, укравшего мяч

"Все воруют": мигрантка ударила мальчика за своего сына, укравшего мяч

Русский компас Фото: скрин видео. Женщина сама ворует, приучает к этому своих детей, а на чужих нападает, — рассказали местные.

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