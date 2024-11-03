Социальное приложение для перекрестной публикации Openvibe теперь также поддерживает Threads

Упадок X (бывший Twitter) при Bлоне Маске привел к росту активности в альтернативных социальных сетях, таких как Bluesky, Threads и Mastodon, но это также поставило под сомнение первых пользователей, которым теперь приходится размещать сообщения в слишком большом количестве мест.
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