Социальное приложение для перекрестной публикации Openvibe теперь также поддерживает Threads

Упадок X (бывший Twitter) при Bлоне Маске привел к росту активности в альтернативных социальных сетях, таких как Bluesky, Threads и Mastodon, но это также поставило под сомнение первых пользователей, которым теперь приходится размещать сообщения в слишком большом количестве мест.