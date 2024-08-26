РИА Новости: фигуристка Жилина прервала активные тренировки

Российская фигуристка Вероника Жилина прервала активные тренировки из-за проблем со спиной. По информации РИА Новости, фигуристка сейчас посещает максимум одно занятие на льду в неделю и не тренирует прыжки.
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