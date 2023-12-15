Медвежий угол
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Медвежий угол

38 181 подписчик

Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно"

Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно"

Мигранты запрещают праздновать Новый год Наглость, которая не вошла в сводки МВД Со дна постучали.

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Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
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7 час.
Иван Иванов
Замечательно живем. Сначала чинуши всех степеней создают проблемы, а потом все начинаем с этим бороться. Чтобы нескучно было. Проблема решается одним взмахом шашки, но сверху всех устраивает засилье тараканами всех углов страны.. Поэтому статьям такого толка не будет конца и края
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6 час.
ПФ
Петр Федотов
Озадачен, что такое происходит в Москве! В тоже время Собянин  молчит, ему чем хуже , тем лучше, особенно перед выборами Президента РФ. Вот видите, какой В. Путин слабый, а я наведу порядок. Все, что делается и будет делаться до выборов, это стремление олигархов РФ опорочить действующего Президента РФ и, поставить вместо него, послушного им человека.
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4 час.

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