Мигранты запрещают праздновать Новый год Наглость, которая не вошла в сводки МВД Со дна постучали.
Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно"
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
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7 час.
Иван Иванов
Замечательно живем. Сначала чинуши всех степеней создают проблемы, а потом все начинаем с этим бороться. Чтобы нескучно было. Проблема решается одним взмахом шашки, но сверху всех устраивает засилье тараканами всех углов страны.. Поэтому статьям такого толка не будет конца и края
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6 час.
ПФ
Петр Федотов
Озадачен, что такое происходит в Москве! В тоже время Собянин молчит, ему чем хуже , тем лучше, особенно перед выборами Президента РФ. Вот видите, какой В. Путин слабый, а я наведу порядок. Все, что делается и будет делаться до выборов, это стремление олигархов РФ опорочить действующего Президента РФ и, поставить вместо него, послушного им человека.
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4 час.
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