Азиаты потребовали запретить новогодние ёлки, потому что "поклоняться дереву грешно"

Замечательно живем. Сначала чинуши всех степеней создают проблемы, а потом все начинаем с этим бороться. Чтобы нескучно было. Проблема решается одним взмахом шашки, но сверху всех устраивает засилье тараканами всех углов страны.. Поэтому статьям такого толка не будет конца и края

ПФ

Петр Федотов

Озадачен, что такое происходит в Москве! В тоже время Собянин молчит, ему чем хуже , тем лучше, особенно перед выборами Президента РФ. Вот видите, какой В. Путин слабый, а я наведу порядок. Все, что делается и будет делаться до выборов, это стремление олигархов РФ опорочить действующего Президента РФ и, поставить вместо него, послушного им человека.