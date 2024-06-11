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Кононенко стал первым в мире космонавтом, который провел в космосе 1000 дней

Кононенко стал первым в мире космонавтом, который провел в космосе 1000 дней

Самарский космонавт Олег Кононенко впервые в истории человечества провел в космосе 1000 суток. Это стало возможным благодаря его последнему пятидесятимесячному полету, который начался 15 сентября 2023 года.

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