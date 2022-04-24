Это норма?! Кормухина о том, что Меладзе требует у российских олигархов за выступление: «Mercedes и 12-летний виски!»

Ольга Кормухина поговорила с прессой на тему запросов некоторых селебрити и поразилась, насколько нескромен в своих требованиях Валерий Меладзе, который еще совсем недавно не желал выступать перед русскими, однако, как оказалось, артисту просто нужно было озвучить новую цену вопроса.
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