Родственникам погибших во время спецоперации будут компенсировать платные места на кладбищах

После вчерашнего скандала, когда оказалось, что родственники героя, погибшего на Украине, были вынуждены покупать место на кладбище, потому что бесплатно им выделили место в низине, в нормативные документы на городском уровне были внесены изменения.
После вчерашнего скандала, когда оказалось, что родственники героя, погибшего на Украине, были вынуждены покупать место на кладбище, потому что бесплатно им выделили место в низине, в нормативные документы на городском уровне были внесены изменения.
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