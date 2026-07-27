"Я попала в чёрный список". Звезда "Игры престолов" Лина Хиди рассказала, как отказала Харви Вайнштейну

52-летняя актриса Лина Хиди рассказала, что не переживает из-за старения, потому что после десятилетий объективации и насилия в Голливуде она только сейчас, когда уже не так привлекательна, чувствует себя в безопасности.
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