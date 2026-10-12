В Актау в рамках принципа «Закон и порядок» прошел правовой профилактический караван

В Актау в рамках концепции «Закон и порядок» состоялся правовой профилактический караван. Инициатива была реализована общественным объединением «Эко Мангистау» в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики и общественного развития Мангистауской области, передает inAktau.