В Актау в рамках принципа «Закон и порядок» прошел правовой профилактический караван

В Актау в рамках концепции «Закон и порядок» состоялся правовой профилактический караван. Инициатива была реализована общественным объединением «Эко Мангистау» в рамках государственного социального заказа управления внутренней политики и общественного развития Мангистауской области, передает inAktau.
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