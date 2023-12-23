В ХАМАС заявили, что принятая СБ ООН резолюция по Газе является недостаточной

В палестинском движении ХАМАС назвали принятую резолюцию Совета безопасности Организацией Объединенных Наций (ООН) по сектору Газа недостаточной и позволяющей израильской армии продолжать боевые действия в палестинском анклаве.
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