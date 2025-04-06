Синоптики спрогнозировали сильный снег местами в Москве 6 апреля

Пасмурно, осадки, местами сильные преимущественно в виде снега. По области местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица и до +1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 6 апреля.
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