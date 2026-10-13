Священник поделился, как научиться спокойнее относиться к неудачам

Самая разрушительная часть любой неудачи — не сам факт провала, а наша внутренняя реакция на него Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, иерей Филипп Ильяшенко, в беседе с "Абзацем" подчеркнул, что христианское смирение и осознание ограниченности наших возможностей помогают преодолеть болезненную реакцию на неудачи.
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