Священник поделился, как научиться спокойнее относиться к неудачам

Самая разрушительная часть любой неудачи — не сам факт провала, а наша внутренняя реакция на него Клирик храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах, иерей Филипп Ильяшенко, в беседе с "Абзацем" подчеркнул, что христианское смирение и осознание ограниченности наших возможностей помогают преодолеть болезненную реакцию на неудачи.