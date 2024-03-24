«Крокус Сити Холл» намерен восстановить концертный зал

В "Крокус Интернешнл" выразили соболезнования семьям погибших в атаке.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> Концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске будет восстановлен после теракта.
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