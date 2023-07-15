Регионы России

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почти 80% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина. Как менялась поддержка президента России в 2023 году?

Почти 80% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина. Как менялась поддержка президента России в 2023 году?

Президент России Владимир Путин сохраняет высокий уровень поддержки среди россиян, согласно последнему опросу ВЦИОМ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Раевский
/
Ответить
14 час.
Александр Раевский
Рейтинги путина это результат пропаганды в СМИ!!! Но если ВС РФ в ближайшее время не начнут воевать &quot;нормально&quot; и не достигнут решительной победы в СВО рейтинг может рухнуть, причем резко и кардинально!!1 Недовольство нарастает, а результатов нет!!! &quot;Мышиная возня&quot; на линии соприкосновения не в счет!!! Вспомните как рухнул рейтинг Елцина!!! Все может повторится, но в худшем варианте!!!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх