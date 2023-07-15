Почти 80% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина. Как менялась поддержка президента России в 2023 году?
Президент России Владимир Путин сохраняет высокий уровень поддержки среди россиян, согласно последнему опросу ВЦИОМ.
Комментарии
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Рейтинги путина это результат пропаганды в СМИ!!! Но если ВС РФ в ближайшее время не начнут воевать "нормально" и не достигнут решительной победы в СВО рейтинг может рухнуть, причем резко и кардинально!!1 Недовольство нарастает, а результатов нет!!! "Мышиная возня" на линии соприкосновения не в счет!!! Вспомните как рухнул рейтинг Елцина!!! Все может повторится, но в худшем варианте!!!
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