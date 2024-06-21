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"Ъ": подозреваемым и обвиняемым в СИЗО стали активнее предлагать службу на СВО

"Ъ": подозреваемым и обвиняемым в СИЗО стали активнее предлагать службу на СВО

Подозреваемым и обвиняемым, которые содержатся в СИЗО стали активнее предлагать службу в зоне специальной военной операции на Украине в обмен на приостановление и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.

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