Полицейскими в Ростовской области изъято 60 тыс. пачек контрафактных сигарет стоимостью 11 млн рублей

В Ростовской области в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК Межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» выявлен факт хранения и продажи немаркированных табачных изделий.
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