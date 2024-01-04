Али Абдель-Азиз: «Все боятся Умара Нурмагомедова. Никогда не видел ничего подобного»

«Все боятся Умара Нурмагомедова. UFC так усердно работает, чтобы устроить ему бой, но никто не хочет этого делать, Дана Уайт.
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