Принимать решение о прекращении конфликта должен легитимный представитель власти на Украине. Об этом 20 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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