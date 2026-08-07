Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается обвинить Евразийский экономический союз (ЕАЭС) в провалах своей внешней политики, обвиняя объединение в нарушении свободы передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
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