Украина готова к заключению мирного соглашения с Россией при условии утери порядка 25% территории страны, сообщил Владимир Зеленский в интервью Fox News, передает РИА Новости.
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