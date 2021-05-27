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Почему нас хотят лишить знаний о цивилизациях "золотого века"?

Почему нас хотят лишить знаний о цивилизациях "золотого века"?

Анализ исторических событий, сделанный независимыми исследователями, однозначно говорит о тотальном проекте фальсификации истории, которых существовал на протяжении целых столетий, ибо псевдоисторические мифы "официальной истории" не выдерживают элементарной критики, имеют множество откровенных нестыковок и нелепостей, а также удивительную идентичность национальной истории у совершенно различных народов и государств, существовавших, согласно все той же "официальной истории" в различные исторические эпохи и в различных частях света.

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Наум Наумов
Совершенно понятно, почему нам закрывают некоторые научные знания, которые нам дали раньше. Человечество, тысячелетие, идёт по пути духовной деградации и некоторые знания становятся вредоносными для человечества, их и изымают с Земли, чтобы балбесы не поранились и не самоуничтожились.

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