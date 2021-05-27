Почему нас хотят лишить знаний о цивилизациях "золотого века"?

Анализ исторических событий, сделанный независимыми исследователями, однозначно говорит о тотальном проекте фальсификации истории, которых существовал на протяжении целых столетий, ибо псевдоисторические мифы "официальной истории" не выдерживают элементарной критики, имеют множество откровенных нестыковок и нелепостей, а также удивительную идентичность национальной истории у совершенно различных народов и государств, существовавших, согласно все той же "официальной истории" в различные исторические эпохи и в различных частях света.