Вооруженные хуситы, Йемен, 2024 год © ReutersХуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли удар по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.
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