Песков назвал теорией заговоров рассуждения о том, что Байден и Трамп по Украине заодно

Вряд ли нужно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп заодно по ситуации с Украиной, это станет известно в третьей декаде января.
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