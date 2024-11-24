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Песков назвал теорией заговоров рассуждения о том, что Байден и Трамп по Украине заодно

Песков назвал теорией заговоров рассуждения о том, что Байден и Трамп по Украине заодно

Вряд ли нужно обсуждать теории заговоров, подобные рассуждениям о том, что нынешний глава Белого дома Джо Байден и избранный президент США Дональд Трамп заодно по ситуации с Украиной, это станет известно в третьей декаде января.

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