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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Транспортная доступность для жителей ВАО значительно улучшится На востоке Москвы в Ивановском в районе шоссе Энтузиастов появится новая эстакада, которая существенно поможет сократить время на проезд для жителей ВАО.

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