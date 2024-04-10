Шиномонтаж своими силами – вот что может пойти не так

Поменять самому зимние колеса на собранные летние – казалось бы, что может быть проще? Но при этом может случиться куча мелких и более крупных неприятностей, которые могут сильно задержать ваш летний выезд.
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