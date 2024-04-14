Турция, Италия, Франция: в каких странах россияне отдохнут летом-2024 Ирэн ОрлонскаяСервис OneTwoTrip, специализирующийся на организации путешествий, проанализировал забронированные отели за рубежом на лето 2024 года и выявил интересы своих клиентов в отдыхе.