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Армию России включили в тройку сильнейших в мире

Армию России включили в тройку сильнейших в мире

Портал Global Firepower включил армию России в тройку сильнейших в мире. Российские вооруженные силы в 2024 году займут второе место среди 145 стран, включенных в ежегодный рейтинг, составленный американским порталом Global Firepower.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
Кто бы сомневался что в рейтингах Американских изданий они не поставят на первое место Америкосов\\\ по своим бумажным отчетам.. Мы то знаем .. Наши Лучшие...... Им бы еще Генералов выросших на войне .. а не в кабинетах и паркетными полами ...
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6 час.
Семенков Александр
Первое США, - на диване 😂😂😂
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5 час.
Галина Дьячина
как же они себя любят..америкосы..и как их все ненавидят..
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46 мин.

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