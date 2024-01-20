Армию России включили в тройку сильнейших в мире

ВР

Виктор Рубцов

Кто бы сомневался что в рейтингах Американских изданий они не поставят на первое место Америкосов\\\ по своим бумажным отчетам.. Мы то знаем .. Наши Лучшие...... Им бы еще Генералов выросших на войне .. а не в кабинетах и паркетными полами ...