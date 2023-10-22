Разведчик Мытка своевременно выявил боевиков ВСУ и помог разгромить противника

Старший разведчик-дальномерщик гвардии младший сержант Павел Мытка в составе взвода управления реактивной артиллерийской батареи прикрывал батальонную тактическую группу мотострелкового соединения в ходе штурма укрепленных вражеских позиций.
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