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Защитник «Ливерпуля» Конате заинтересован в переходе в «ПСЖ»

Защитник «Ливерпуля» Конате заинтересован в переходе в «ПСЖ»

«ПСЖ» намерен подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате этим летом.«ПСЖ» намерен подписать защитника «Ливерпуля» Ибраима Конате этим летом.

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