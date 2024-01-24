Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем обсудили аспекты сотрудничества России и всемирной организации, а также важность укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.
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