Лавров и Гутерриш в Нью-Йорке обсудили вопросы сотрудничества России и ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерришем обсудили аспекты сотрудничества России и всемирной организации, а также важность укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике.