Жители Смоленска вновь покорили Эльбрус

Подъем и спуск с самой высокой точки России и Европы занял у Марины и Дмитрия Осмоловских 12 часов.Перед подъемом на такую внушительную высоту семья Осмоловских в течение 6 дней ходила по близлежащим горам для акклиматизации и подготовки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии