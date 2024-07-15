Жители Смоленска вновь покорили Эльбрус

Подъем и спуск с самой высокой точки России и Европы занял у Марины и Дмитрия Осмоловских 12 часов.Перед подъемом на такую внушительную высоту семья Осмоловских в течение 6 дней ходила по близлежащим горам для акклиматизации и подготовки.