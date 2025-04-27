Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

А мы не захвачены? Правительство и Госдума стоят в « позе страуса», поэтому не видят этого. Одна надежда на А.И.Бастрыкина и Русскую Общину, остальные все заняты проблемами мигрантов/ Воробьев, губернатор Подмосковья выстроил им благоустроенные общежития, гражданство РФ раздается направо - налево, соцпособия текут рекой миллионов рублей, в школах администрация всячески замалчивает случаи издевательство над нашими детьми, а силовики перешли на « довольствие диаспор». Позор!

ninikooo Митусова

И при том, что в стране много нерешенных проблем для россиян- дарятся квартиры мигрантам в обход очередников россиян, строится театр в Таджикистане за 1,5 млрд рублей, развлекательный цент в Оше за 2,5 млрд рублей- Европе бы и в голову такое не пришло бы. А у нас - аттракцион невиданной щедрости! Что следующее? Театр оперы и балета в Киргизии или где? Миллиардов за пять?!