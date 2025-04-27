Театр абсурда
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Театр абсурда

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Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет

Аргументы недели Будем надеяться, что судьба Европы, фактически захваченной мигрантами, нас не постигнет Если кто до сих пор не видит — то вот вам результаты той политики, которую проводила страна последние годы.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А мы не захвачены? Правительство  и Госдума стоят в « позе страуса», поэтому не видят этого. Одна надежда на А.И.Бастрыкина и Русскую Общину, остальные все заняты проблемами мигрантов/ Воробьев, губернатор Подмосковья выстроил им благоустроенные общежития, гражданство РФ раздается направо - налево, соцпособия текут рекой миллионов рублей, в школах администрация всячески замалчивает случаи издевательство над нашими детьми, а силовики перешли на « довольствие диаспор». Позор!
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11 час.
ninikooo Митусова
И при том,  что в стране много нерешенных проблем для россиян- дарятся квартиры мигрантам в обход очередников россиян, строится театр в Таджикистане за 1,5 млрд рублей, развлекательный цент в Оше за 2,5 млрд рублей- Европе бы и в голову такое не пришло бы. А у нас - аттракцион невиданной щедрости! Что следующее? Театр оперы и балета в Киргизии или где? Миллиардов за пять?!
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11 час.
карла карлова
Оптимист однако.Страшные вещи творятся в стране при правительственном попущении.Все это навевает мысли о предательстве.
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9 час.
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