Приближается речная блокада Украины: ВС РФ атаковали порт Рени на Дунае Минувшей ночью российские дроны и ракеты отработали по пригороду Киева и самой столице.
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Приближается речная блокада Украины: ВС РФ атаковали порт Рени на Дунае Минувшей ночью российские дроны и ракеты отработали по пригороду Киева и самой столице.
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