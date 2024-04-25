UKMTO: корабль подвергся нападению у берегов Адена в Йемене

Неизвестные напали на судно в акватории Аденского залива. Об этом сообщается в официальном аккаунте Центра координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах (ВМС) Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) в социальной сети X (бывший Twitter).
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