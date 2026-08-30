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Чуть не задели крышу: самолеты устроили опасное шоу над стадионом в ЮАР

Чуть не задели крышу: самолеты устроили опасное шоу над стадионом в ЮАР

REUTERS/Jamie Rossouw Острые ощущения испытали посетители стадиона в африканском Кейптауне. Пока 55 тысяч гостей ждали начала матча по регби, в небе развернулось захватывающее зрелище.

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