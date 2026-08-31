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Сбер запустил вклад «Выгодный старт»: начать копить можно с 10 тысяч рублей

Сбер запустил вклад «Выгодный старт»: начать копить можно с 10 тысяч рублей

На «Выгодном старте» можно разместить от 10 тыс. до 100 тыс. рублей и самостоятельно выбрать срок — от одного месяца до года.

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