Представлен дешёвый ночник Xiaomi, заряда которого хватает на 8 месяцев

Mijia Night Light 4 сам замечает человека в темноте, мягко освещает комнату и автоматически выключается через 10 секунд Xiaomi представила новый ночник Mijia Night Light 4, главной особенностью которого стала впечатляющая автономность.
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