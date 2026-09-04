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У Головина 2-й ассист подряд в Лиге 1. Сегодня – на гол Идумбо-Музамбо «ПСЖ» Сафонова

Александр Головин отметился результативным действием в матче против « ПСЖ » (2:1, второй тайм) в 3-м туре Лиги 1.

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