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Tesla продемонстрировала способность роботов Optimus укладывать аккумуляторные ...

Tesla продемонстрировала способность роботов Optimus укладывать аккумуляторные ...

Tesla продемонстрировала способность роботов Optimus укладывать аккумуляторные ячейки в контейнерНа фоне первых демонстраций человекоподобных роботов Optimus, когда реальные прототипы удерживались на подставке, а способность танцевать обеспечивалась переодетым в робота человеком, последующие видео Tesla демонстрировали прогресс, но ощущение сырости изделия не покидало зрителей.

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