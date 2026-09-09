99 НКО Кубани выиграли гранты губернатора: Армавир получил 7

Во втором конкурсе «Гранты Губернатора Кубани» 2026 года победу одержали 99 социально ориентированных некоммерческих организаций.
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