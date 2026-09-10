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Мировое обозрение

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В Донецке осудили представителя новой «элиты», который оформлял командировки по РФ, чтобы отдыхать в ОАЭ

В Донецке осудили представителя новой «элиты», который оформлял командировки по РФ, чтобы отдыхать в ОАЭ

Ворошиловский межрайонный суд Донецка вынес обвинительный приговор Андрею Калюжному — депутату Народного совета ДНР от «Единой России» и соратнику главы республики Дениса Пушилина.

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