Врач рассказала о важности ношения шапки в холодную погоду

К концу осени следует одеваться по погоде, а особенно носить головные уборы. О том, почему в холодную погоду нужно держать голову в тепле и при каких температурах нельзя выходить на улицу без шапки, «Известиям» 16 ноября рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Виктория Звонарева.
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