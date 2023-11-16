Врач рассказала о важности ношения шапки в холодную погоду

К концу осени следует одеваться по погоде, а особенно носить головные уборы. О том, почему в холодную погоду нужно держать голову в тепле и при каких температурах нельзя выходить на улицу без шапки, «Известиям» 16 ноября рассказала врач-терапевт «ИНВИТРО-ЮГ» Виктория Звонарева.