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Царьград

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Sohu сообщил, что ядерные державы не решатся применить оружие первыми

Sohu сообщил, что ядерные державы не решатся применить оружие первыми

По данным Sohu, крупные ядерные державы, включая США и Россию, не осмелятся первыми применить атомное оружие из-за разрушительных последствий.

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