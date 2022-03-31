Popcaketv

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«Никакой интриги», — стало известно имя победительницы «Холостяка»

«Никакой интриги», — стало известно имя победительницы «Холостяка»

Совсем недавно на телеканале ТНТ стартовал новый сезон популярного проекта «Холостяк». В этом году это уже 9-ый сезон, который определенно удивил своих поклонников.

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