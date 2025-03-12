На УАЗе сообщили об изменении цен на автомобили

СЕРГЕЙ Лютов

Хоть бы строчку об улучшении КАЧЕСТВА выпускаемой продукции. Танки, ракеты, самолеты, продукцию ВПК делаем качественно и долговечную - востребованная во всем мире, а продукцию автопрома мало того, что задирают цены, продают за границу по ГОРАЗДО меньшей цене, чем на внутреннем рынке?!