На УАЗе сообщили об изменении цен на автомобили

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Комментарии
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СЕРГЕЙ Лютов
Хоть бы строчку об улучшении КАЧЕСТВА выпускаемой продукции. Танки, ракеты, самолеты,  продукцию ВПК делаем качественно и долговечную - востребованная во всем мире, а продукцию автопрома мало того, что задирают цены, продают за границу по ГОРАЗДО меньшей цене, чем на внутреннем рынке?!
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